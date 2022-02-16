棒球／重回老東家！ 前獅隊洋投飛利士加盟墨西哥聯盟

擁有大聯盟冠軍資歷的前統一獅洋投飛利士，雖是去年獅隊下半季冠軍功臣之一，但最後卻被球隊排除在台灣大賽名單外，最終也未與獅隊簽約。今傳出他將轉往墨西哥棒球聯賽，回鍋老東家薩爾蒂約瑟拉佩人隊。

現年34歲的飛利士，大聯盟生涯從紅襪隊起步，並在2013年隨隊成為世界大賽冠軍一員，後來先後效力藍鳥、運動家，效力大聯盟6年期間，總計留下31勝26敗，防禦率4.89成績。2018年轉往韓職，與樂天巨人隊簽下一年100萬美金的合約，但因表現不佳隔年先後加入墨西哥棒球聯盟的兩支球隊，而統一獅也在當年跳出來表示有意網羅，但最終因轉隊費過高而作罷。

直到2021年獅隊才成功收編這名擁有多國棒球資歷的左投。表現不俗的飛利士在去年球季出賽14場，拿下7勝3敗，防禦率3.42，並幫助統一獅勇奪下半季冠軍，不過最終因傷勢問題未被球隊帶進總冠軍賽，「餅總」也坦承在投手安排上算是「賭錯」，不免有些惋惜。

而今墨西哥聯盟薩爾蒂約瑟拉佩人隊宣布將簽回飛利士，值得一提的是，飛利士就曾在2019年替爾蒂約瑟拉佩人隊出賽17場，拿下7勝3敗，防禦率3.84，如今他將回鍋老東家，開啟職涯第二次墨西哥棒球聯賽之旅。