中職／獅隊推個人品牌 林安可接力展現阿根廷風

」統一獅隊推出「外野三鬼企劃」，為陳傑憲、蘇智傑、林安可設計專屬品牌，繼昨日首發的陳傑憲系列後，今天「混血王子」林安可接力登場，設計出的LOGO融合名字英文縮寫「AK」，以及阿根廷特色。

林安可是在2019年中職季中選秀以第一指名加盟獅隊，以超鬼神成績拿下2020新人王、全壘打王、打點王及2020、2021最佳十人外野手獎項，球迷戲稱為統一獅外野三鬼中的鬼王，且擁有帥氣外型，成為獅隊高人氣指標球星。

統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK，二部曲由「混血王子」林安可接力。圖／統一獅隊提供

GOT YOUR BACK球員品牌二部曲推出林安可專屬品牌視覺設計，Logo以安可的 A.K 字符進行發想​，代表色則使用了與阿根廷國旗相同的湖水藍​，展翅的雙翼象徵著安可在球技上不斷自我挑戰與突破的精神​，整體三角構圖除了代表穩定內斂的個性之外​，還有球場上如星星一般帶著鋒芒閃耀的好表現​，最後刻意以銳利尖角收邊隱含安可想要證明自我的企圖心。

因遇到疫情影響，林安可透過視訊方式與設計師討論，林安可表示：「面對品牌的設計規劃，以近乎苛求的心態去面對，唯有創造屬於自己喜歡的，才能讓球迷喜歡，進而了解想要傳遞的精神」。

林安可表示：「這次融入線條風格設計，讓我想到阿根廷足球衣的特色，而這次設計中用ＡＫ代表我的名字，其中Ｋ的設計有翅膀的感覺，展現不斷自我挑戰與突破的精神。」

而這次開發商品中，林安可最喜歡的就是Ｔ恤，原因是背後印上GRACIAS SENOR，這是媽媽常常勉勵他的一句話「感謝上天」，林安可說：「她希望我要懂的感謝這一切。