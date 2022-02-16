日職／新庄剛志邀對手監督指導清宮 王柏融連4場未出賽

日職火腿隊今天與中日隊舉行自辦熱身賽，賽前火腿「Big Boss」新庄剛志又出新招，邀請對手監督立浪和義指導子弟兵清宮幸太郎；中日隊靠著4轟，以7：4拿下勝利，火腿台將王柏融連4場未出賽。

立浪和義外號「中日先生」，日職生涯22年全都效力同一支隊伍，在中日隊累積2480支安打、171轟，487支二壘打至今仍是日職紀錄，去年在與田剛請辭後，由立浪接任監督。

新庄剛志球員生涯前10年效力阪神隊，與立浪和義同在央聯、互有來往，今天賽前特別請立浪來指導清宮幸太郎，約5分鐘的時間，兩名新監督後來也繼續交換意見，聊了約30分鐘。

清宮幸太郎是2017年火腿隊第一指名，18年開始在一軍出賽，但一直未打出符合期待的身手，去年甚至整季都在二軍。

今天是火腿隊春訓第五場對外的自辦熱身賽，台灣好手王柏融在第一場先發一壘手，繳出2打數無安打、1保送、1得分的成績後，接下來4場比賽都完全未上場。