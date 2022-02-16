台日交流賽／賽事能開打嗎？日媒爆：近日將宣布中止

預定3月5、6日舉辦的台日職棒交流賽，日職與中職在討論延期或中止的可能性，日本媒體「產經體育」今日報導，該賽事可能在近日宣布中止。

中職聯隊原本預計以泡泡模式前往東京巨蛋參賽，返國時則採取「7+7」的隔離方案，然而受到疫情影響，無論入境日本或是返國防疫計畫，都尚未經雙方主管機關核可。

「產經體育」在今天報導中指出，考量到台灣隊伍入境困難，台日交流賽將在近日宣布中止，而去年12月接任日本武士隊的栗山英樹執教首戰，也要從3月延期到11月。

日本職棒會長齊藤惇日前受訪時曾表示，能辦台日賽的話真的想辦，「但也要看之後的條件，國民的感情與行政等等都要考慮」。

由於日本疫情嚴峻，不少中職球員婉拒參賽，雖然要組成球隊仍不成問題，但中職會長蔡其昌日前也透露，雙方朝延期方方向開始討論，預計本周會有結果。