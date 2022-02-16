快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台日交流賽／賽事能開打嗎？日媒爆：近日將宣布中止

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本媒體「產經體育」今日報導，台日交流賽可能在近日宣布中止。圖為日本職棒會長齊藤惇。 歐新社
日本媒體「產經體育」今日報導，台日交流賽可能在近日宣布中止。圖為日本職棒會長齊藤惇。 歐新社

預定3月5、6日舉辦的台日職棒交流賽，日職與中職在討論延期或中止的可能性，日本媒體「產經體育」今日報導，該賽事可能在近日宣布中止。

中職聯隊原本預計以泡泡模式前往東京巨蛋參賽，返國時則採取「7+7」的隔離方案，然而受到疫情影響，無論入境日本或是返國防疫計畫，都尚未經雙方主管機關核可。

「產經體育」在今天報導中指出，考量到台灣隊伍入境困難，台日交流賽將在近日宣布中止，而去年12月接任日本武士隊的栗山英樹執教首戰，也要從3月延期到11月。

日本職棒會長齊藤惇日前受訪時曾表示，能辦台日賽的話真的想辦，「但也要看之後的條件，國民的感情與行政等等都要考慮」。

由於日本疫情嚴峻，不少中職球員婉拒參賽，雖然要組成球隊仍不成問題，但中職會長蔡其昌日前也透露，雙方朝延期方方向開始討論，預計本周會有結果。

中職 國民

延伸閱讀

日本明將正式宣布3月重開大門 台灣入境居隔期可望剩3天

棒球／王志庭投入中職選秀首輪熱門 有遺憾但會繼續拚

棒球／金門棒球場整建有新面貌 教練球員請願保住聖地

中職／回饋基層捐贈裝備 聯盟送愛到台中

相關新聞

台日交流賽／確定延期舉辦 台日教頭各有看法

台日交流賽今天確定暫緩舉辦，中華職棒與日本職棒也會朝延賽持續討論，中職聯隊總教練林岳平希望還是有機會舉辦，「這類賽事越多...

中職／請教胡金龍 林子豪新球季目標打、守升級

統一獅隊新人林子豪去年體驗第一個完整球季，有感於自身打擊、守備的不足，從去年底到春訓都一直透過重訓強化體能，也特別請教學...

日職／新庄剛志邀對手監督指導清宮 王柏融連4場未出賽

日職火腿隊今天與中日隊舉行自辦熱身賽，賽前火腿「Big Boss」新庄剛志又出新招，邀請對手監督立浪和義指導子弟兵清宮幸...

棒球／重回老東家！ 前獅隊洋投飛利士加盟墨西哥聯盟

擁有大聯盟冠軍資歷的前統一獅洋投飛利士，雖是去年獅隊下半季冠軍功臣之一，但最後卻被球隊排除在台灣大賽名單外，最終也未與獅隊簽約。今傳出他將轉往墨西哥棒球聯賽，回鍋老東家薩爾蒂約瑟拉佩人隊。 現年

台日交流賽／確定暫緩舉行 中職、日職朝延期方向討論

原訂3月5、6日舉行的台日交流賽，受到近期Omicron新冠肺炎疫情衝擊，考量球員健康安全、避免防疫措施對選手後續調整等...

中職／獅隊推個人品牌 林安可接力展現阿根廷風

統一獅隊推出「外野三鬼企劃」，為陳傑憲、蘇智傑、林安可設計專屬品牌，繼昨日首發的陳傑憲系列後，今天「混血王子」林安可接力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。