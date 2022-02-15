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棒球／王志庭投入中職選秀首輪熱門 有遺憾但會繼續拚

中央社 / 台北15日電
王志庭。 圖／王志庭提供
王志庭。 圖／王志庭提供

具旅美資歷的投手王志庭去年被釋出，沒意外的話，將投入中職選秀，被評估有機會首輪被挑走；雖有小遺憾，但王志庭還想拚，先在春聯投出身價拚順位，有機會再次挑戰旅外。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不僅影響大家的生活，對於從小打球、目標旅外的球員來說，這段期間也充滿挑戰和煎熬。

左投王志庭2017年底與美國職棒堪薩斯市皇家隊簽約、2018年展開旅美生涯，去年球季狀態調整不錯，卻一直沒有機會。

王志庭直言，去年是旅美4年狀況最好的一年，在基地投球感覺都不錯，但一直沒有空間往上升，甚至想過「會不會整季都要在基地度過」，後來8月等到傷兵機會升上小聯盟低階1A，也投出不錯成績。

王志庭去年在低階1A出賽總計7場，戰績1敗、出賽防禦率1.84，整季小聯盟共17場出賽（3場先發），出賽防禦率2.38，但好成績還是抵不過疫情影響，王志庭透露，球隊去年9月通知開視訊會議，會中直言，如果不是因為疫情，不會這麼快將他釋出。

「雖然有點小遺憾，但還是會繼續拚」，王志庭被釋出後，持續自主訓練、等待機會，去年被選入國家代表隊、參加U23世界盃棒球賽，預賽與多明尼加關鍵戰役、攸關晉級，王志庭自請先發，助球隊拿下關鍵勝利。

據了解，王志庭投完與多明尼加比賽後，美職有5、6支球隊表明有興趣，但後來出賽腳不舒服、影響表現，國外球隊洽談也一直沒有下文。近期國內球隊陸續有詢問、了解王志庭近況，也有球探評估，王志庭投入今年中職選秀，首輪被挑走機會很大。

王志庭目前加入業餘台北興富發隊、維持練球，他表示如果沒有意外，今年會投入中職選秀，短期目標，先在3月中開打的全國成棒甲組春季聯賽投出身價，進到中職投出表現，「23歲還可以拚，未來無論美日韓職，有機會就再拚旅外機會。」

王志庭 中職 選秀

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