棒球／金門棒球場整建有新面貌 教練球員請願保住聖地

金門縣立棒球場是金門棒球發源地，在球員、教練及金門高中學生請願下，保住心中別具意義的聖地。去年初第4次動工整建，以新面貌亮相；有場地、有資源，教練黃國偉盼再興金門棒球風氣。

金門棒球在1970年代全盛時期有16支少棒隊、5支青少棒隊，金門農工教練黃國偉是在地金門人，他解釋，過去因為戰地政務因素，籃球是管制品，籃球運動發展受限制，棒球成為重要的運動項目，隨著時代變遷，目前金門學校主要發展的運動項目為籃球、桌球、羽球和田徑，棒球推廣相對困難。

金門農工教練黃國偉從2006年左右開始在金門推動棒球，他表示早期要跟其他運動項目搶選手，推廣起來蠻辛苦的，這1、2年，金門整體棒球環境、實力都有提升，「但還有很長一段路要走」。

金門縣立棒球場（原名金門高中棒球場）是金門唯一的棒球場，1971年10月14日動工，由國軍黃河部隊負責興建，經過數次整建，但設備仍然不算完善，僅有簡單的本壘護網、全壘打矮網，這次在教練吳志偉的協助下，球場管理權由金門高中轉至體育場負責管理，加上金門縣政府經費支援，促成第4次整建工程。

球場整建工程去年3月左右動工，目前已經完工、預計3月底完成驗收，球場有了新的面貌，多了教練、球員休息室、器材室、貴賓室、全壘打牆，還有夜間照明設備，以簡易球場來說，已算十分完備。

黃國偉表示，比較可惜的是左右外野全壘打牆距離不足100公尺，左右外野為96公尺，中間110公尺，另外，金門喜歡看棒球的人不少，計畫在未來能增加本壘後方二樓觀眾席、視野更好；整建好的球場讓不少棒球隊畢業校友「流口水」，大家都很期待可以正式在球場練球、比賽的那天到來。

球場的整建過程並非一帆風順，黃國偉透露，之前縣府曾一度要將球場改建為學校體育館及室外籃球場，在教練、棒球隊球員及學生的請願下，最終守護屬於他們的棒球聖地。金門縣政府體育場目前也計畫在烈嶼（小金門）蓋一座球場，以解地區球場不敷使用的問題。

「這個棒球場是金門棒球的發源地，對從小打棒球的金門人來說，別具意義」，黃國偉也透露，這陣子都在收集老照片、影片，在7月中會在此球場辦太武盃硬式少棒賽，同時舉辦球場啟用儀式、表揚曾為金門棒球付出的老教練。

金門縣立棒球場（原名金門高中棒球場）是金門唯一的棒球場，在1971年10月14日動工，由國軍黃河部隊負責興建，曾有數次整建，但設備仍然不算完善；在教練吳志偉協助下，球場管理權由金門高中轉至體育場負責管理，加上縣府經費支援，促成第4次整建工程。圖為球場第3次整建畫面。（金門農工教練黃國偉提供） 中央社

金門棒球場勾歷史記憶 將辦老教練表揚儀式

「人生要做一件有意義的事，那絕對跟棒球有關。」金門農工教練黃國偉看著新整建完工的金門縣立棒球場感觸很深，除了要再興金門棒球風氣，黃國偉也要傳承金門棒球的歷史。

面積約150平方公里的金門縣，在棒球風氣全盛時期，有多達16支少棒球隊、5支青少棒球隊，但目前僅剩3支（中正、金寧、上岐）少棒隊、1支青少棒隊（金城），高中球隊則以金門農工為主、加入金門高中球員組成聯隊。

黃國偉從2006年著手推動金門棒球，2020年也率領金門農工在黑豹旗青棒賽一路打進32強、改寫隊史紀錄後，才不敵鶯歌工商止步；黃國偉表示，剛開始想要重新推廣棒球運動蠻辛苦的，這1、2年，金門整體棒球環境、實力都有提升，「但還是有很長一段路要走」。

除了推廣棒球風氣，黃國偉也投入心力協助金門縣立棒球場整建，他感謝金門縣政府支援經費，也感謝幕後功臣、教練吳志偉，不僅協助籌備經費，也提出將棒球場管理權轉移至體育場的想法，促成球場整建。

金門縣立棒球場（原金門高中棒球場）去年3月左右動工，第4次整建工程今年完成，預計3月驗收；有了新整建的球場，黃國偉想要做的更多，他著手收集從60年代金門棒球開始發展以來的老照片、影片。

「現在不做，可能之後就沒有人會做了」，黃國偉表示，棒球發展在金門有不短的歷史，前年一名金門老教練過世，讓他驚覺，如果再不開始，可能就來不及了。

對在地金門人來說，棒球是歷史共同記憶很重要的一個部分，「人生要做一件有意義的事，那絕對跟棒球有關」，黃國偉笑說，現在只要有空就會到整建好的球場走走看看，那是金門棒球的發源地。

金門縣立棒球場整建完成首個比賽，預計是7月太武盃硬式少棒賽，除了舉辦開幕典禮、球場啟用儀式外，也會找回60年代金門棒球隊教練、球員，舉辦表揚儀式，棒球對金門來說是歷史、有溫度，也是重要的日常。 金門縣立棒球場（原金門高中棒球場）2021年3月左右動工，第4次整建工程今年完成，預計3月驗收；有了新整建的球場，金門農工教練黃國偉想要做的也更多。圖為整建完工的嶄新球場。（金門農工教練黃國偉提供） 中央社

金門縣立棒球場是金門棒球發源地，在球員、教練及金門高中學生請願下，保住心中別具意義的聖地，2021年初第4次動工整建，目前已經完工，預計3月底完成驗收，讓球場擁有嶄新面貌。（金門農工教練黃國偉提供） 中央社