日職／顛覆Big Boss輸球預言 火腿贏巨人、王柏融未上

日本火腿隊今天在自辦熱身賽遭遇巨人隊，顛覆「Big Boss」新庄剛志的3：4輸球預言，火腿在9局上攻下5分，終場以8：5贏球，台將王柏融並未出賽。

新庄昨天提前透過個人Instagram公布先發打線，並發表輸球宣言，「很遺憾地，這場比賽會以我最喜歡的比分3：4輸球。」

新庄今天依舊戲份滿滿，賽前先與巨人監督原辰德在他的專屬席「Hara Tower」暢聊47分鐘，新庄還送上香水給原辰德，過招前先送禮。

兩軍交手，子弟兵並未實踐新庄的預言，兩隊以3：3進入第9局，火腿面對投手平内龍太，單局出現6安打、1保送，大舉攻下5分，巨人在9局下追回2分，終場以8：5決定勝負，王柏融全場未上。

火腿開幕戰將在3月25日遭遇軟銀隊，軟銀今天已經公布先發投手，將由千賀滉大擔綱，這將是他繼2018、19年後，再扛軟銀開幕戰先發榮銜。