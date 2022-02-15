聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／顛覆Big Boss輸球預言 火腿贏巨人、王柏融未上
日本火腿隊今天在自辦熱身賽遭遇巨人隊，顛覆「Big Boss」新庄剛志的3：4輸球預言，火腿在9局上攻下5分，終場以8：5贏球，台將王柏融並未出賽。
新庄昨天提前透過個人Instagram公布先發打線，並發表輸球宣言，「很遺憾地，這場比賽會以我最喜歡的比分3：4輸球。」
新庄今天依舊戲份滿滿，賽前先與巨人監督原辰德在他的專屬席「Hara Tower」暢聊47分鐘，新庄還送上香水給原辰德，過招前先送禮。
兩軍交手，子弟兵並未實踐新庄的預言，兩隊以3：3進入第9局，火腿面對投手平内龍太，單局出現6安打、1保送，大舉攻下5分，巨人在9局下追回2分，終場以8：5決定勝負，王柏融全場未上。
火腿開幕戰將在3月25日遭遇軟銀隊，軟銀今天已經公布先發投手，將由千賀滉大擔綱，這將是他繼2018、19年後，再扛軟銀開幕戰先發榮銜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言