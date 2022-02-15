日職／軟銀教頭挑起戰火 Big Boss回嗆：開幕戰一定贏你

日本火腿開幕戰3月25日將和軟銀正面交鋒，雖然還要將近一個半月才會開打，雙方教頭已經開始嗆聲，「Big Boss」新庄剛志更誓言「一定會打敗軟銀。」

軟銀公布開幕戰主視覺海報，上面寫著本季口號：「讓你暢所欲言，不會讓你為所欲為。」帶著殺氣進到新賽季，軟銀監督藤本博史也先聲奪人，隔空對火腿喊話，「新庄監督很有個人風格，讓整個職棒界活躍了，但到了比賽的時候，贏的人是我們。」

身為IG頻繁用戶，新庄剛志也用個人帳號回擊，「這個口號很讚，但我喜歡現在的日本火腿。」並分享軟銀強打田悠岐發送情人節巧克力的影片，「粉絲收到球星送的巧克力一定很開心，而我們開幕戰一定會擊敗他們。」

新庄剛志從去年上任後就話題不斷，各種無俚頭的行為頻頻佔據日本媒體版面，上季火腿戰績不佳，球迷十分期待「Big Boss」能帶給球隊新氣象。