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日職／中田翔見火腿前隊友沒尷尬 增重20公斤展現企圖心

聯合新聞網 / 綜合報導
中田翔增重20公斤。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特
中田翔增重20公斤。 擷圖自讀賣巨人隊官方推特

讀賣巨人和日本火腿今天進行練習賽，賽前兩隊球員互相打招呼，包括去年暴力毆打學弟的中田翔有和前隊友有說有笑，媒體甚至還發現中田翔身形明顯大了一圈，體重多了20公斤左右。

中田翔去年惹出對隊友施暴的惡行引發各界撻伐，當時只有巨人願意收留他，但轉隊後表現仍不理想，他認為和自己當時在二軍體重大幅下降有關，導致擊球沒力，球完全不會飛，因此打算靠著增重20公斤改善狀況。

中田翔曾提到，「大家看到你在日本火腿時期，大家會覺得你太瘦了，從去年開始變胖很多，但沒有特別覺得痛苦或是很難移動，在日本火腿時期我就是用這樣的體型去訓練，現在身體感覺很好，擊球也不錯，感覺跟以前的水準不一樣，很有自信。」

「以前嘗試要減重10公斤，看能否對比賽有幫助，但好像都沒有成功，減肥對我不適合，所有減肥的賽季都沒有成功過。」

而此役開打前中田翔在三壘側跟杉谷拳士、万波中正等共15位球員打招呼，他們也圍在一起互相關心彼此的近況。

日本 減肥 減重

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