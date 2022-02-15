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中職／獅隊推3鬼個人商品 陳傑憲攜專屬logo打頭陣
統一獅隊今年推出「統一獅外野三鬼企劃」，首發公布陳傑憲專屬品牌視覺設計，個人logo融合他的名字英文姓名縮寫Ｃ.H.C及背號24，將推出Ｔ恤、帽Ｔ、球帽、休閒褲、手環等商品，預計2月下旬於萊恩酷LIONCREW及Stancave商城開放球迷線上預購。
獅隊外野手陳傑憲、蘇智傑、林安可，近幾年帶領獅隊重返榮耀，在打擊、守備均穩定優異表現，每年各項表現持續進化，也成為獅子軍先發選手之要角，攻擊數據繳出鬼神般亮眼成績，既是「外野三帥」，也被球迷戲稱為「外野三鬼」。
今年度獅隊商品開發針對外野三帥推出「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌由Unilions及Stancave共同合作企劃，委由PLUG-IN 設計團隊操刀，將依據選手特性、喜好創立專屬形象品牌，推出一系列周邊商品。首部曲由開路先鋒陳傑憲拉開序幕，推出專屬Ｔ恤、帽Ｔ、球帽、休閒褲、手環等商品。
陳傑憲的專屬品牌視覺設計，Logo取用自英文姓名縮寫Ｃ.H.C及背號24 ，透過符號設計為主要結構，以複合英文與背號加強了個人連結，流線線條與對稱形狀傳達他活潑且強悍的個性，傾斜角度以及劍型尖角則代表著擁有速度與敏捷的先鋒角色，正負空間運用細節展現出球技的多變莫測。
本次專屬品牌設計，陳傑憲也參與其中與設計師討論發想，表達屬於自己想要的特色，歷經將近五個月過程，從發想、設計、修正、完成創造屬於陳傑憲品牌視覺。
陳傑憲表示，「很喜歡這次的設計，透過多次溝通，設計師能將流線感做出屬於我的特色元素，而這次設計中最喜歡的就是CHC縮小中的Ｈ，Ｈ代表我也代表安打，很有意義。而這次個人開發商品中，最喜歡的就是套裝服飾，選用大地色顏色感覺非常潮流，又兼具精品時尚感覺。」
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