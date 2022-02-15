快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊推3鬼個人商品 陳傑憲攜專屬logo打頭陣

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK，首發由開路先鋒陳傑憲打頭陣。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK，首發由開路先鋒陳傑憲打頭陣。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今年推出「統一獅外野三鬼企劃」，首發公布陳傑憲專屬品牌視覺設計，個人logo融合他的名字英文姓名縮寫Ｃ.H.C及背號24，將推出Ｔ恤、帽Ｔ、球帽、休閒褲、手環等商品，預計2月下旬於萊恩酷LIONCREW及Stancave商城開放球迷線上預購。

獅隊外野手陳傑憲、蘇智傑、林安可，近幾年帶領獅隊重返榮耀，在打擊、守備均穩定優異表現，每年各項表現持續進化，也成為獅子軍先發選手之要角，攻擊數據繳出鬼神般亮眼成績，既是「外野三帥」，也被球迷戲稱為「外野三鬼」。

統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK，首發由開路先鋒陳傑憲打頭陣，他也參與視覺設計討論、發想。圖／統一獅隊提供
統一獅隊推出「外野三鬼企劃」GOT YOUR BACK，首發由開路先鋒陳傑憲打頭陣，他也參與視覺設計討論、發想。圖／統一獅隊提供

今年度獅隊商品開發針對外野三帥推出「統一獅外野三鬼企劃」，GOT YOUR BACK球員品牌由Unilions及Stancave共同合作企劃，委由PLUG-IN 設計團隊​操刀，將依據選手特性、喜好創立專屬形象品牌，推出一系列周邊商品。首部曲由開路先鋒陳傑憲拉開序幕，推出專屬Ｔ恤、帽Ｔ、球帽、休閒褲、手環等商品。

陳傑憲的專屬品牌視覺設計，Logo取用自英文姓名縮寫Ｃ.H.C及背號24 ，透過符號設計為主要結構，以複合英文與背號加強了個人連結，流線線條與對稱形狀傳達他活潑且強悍的個性，傾斜角度以及劍型尖角則代表著擁有速度與敏捷的先鋒角色，正負空間運用細節展現出球技的多變莫測。

本次專屬品牌設計，陳傑憲也參與其中與設計師討論發想，表達屬於自己想要的特色，歷經將近五個月過程，從發想、設計、修正、完成創造屬於陳傑憲品牌視覺。

陳傑憲表示，「很喜歡這次的設計，透過多次溝通，設計師能將流線感做出屬於我的特色元素，而這次設計中最喜歡的就是CHC縮小中的Ｈ，Ｈ代表我也代表安打，很有意義。而這次個人開發商品中，最喜歡的就是套裝服飾，選用大地色顏色感覺非常潮流，又兼具精品時尚感覺。」

陳傑憲 統一獅 林安可

延伸閱讀

中職／獅隊開訓前可望完成8成5談薪 4野1投受矚目

中職／高志綱41歲生日迎接開訓 陳傑憲奉送刮鬍泡賀禮

中職／陳傑憲接下球員工會理事長 周思齊轉任主委

中職／胡金龍生涯打擊王告急 王漢防禦率王老神在在

相關新聞

日職／顛覆Big Boss輸球預言 火腿贏巨人、王柏融未上

日本火腿隊今天在自辦熱身賽遭遇巨人隊，顛覆「Big Boss」新庄剛志的3：4輸球預言，火腿在9局上攻下5分，終場以8：...

日職／中田翔見火腿前隊友沒尷尬 增重20公斤展現企圖心

讀賣巨人和日本火腿今天進行練習賽，賽前兩隊球員互相打招呼，包括去年暴力毆打學弟的中田翔有和前隊友有說有笑，媒體甚至還發現中田翔身形明顯大了一圈，體重多了20公斤左右。 中田翔去年惹出對隊友施暴的惡行

日職／軟銀教頭挑起戰火 Big Boss回嗆：開幕戰一定贏你

日本火腿開幕戰3月25日將和軟銀正面交鋒，雖然還要將近一個半月才會開打，雙方教頭已經開始嗆聲，「Big Boss」新庄剛志更誓言「一定會打敗軟銀。」 軟銀公布開幕戰主視覺海報，上面寫著本季口號：「讓

中職／獅隊推3鬼個人商品 陳傑憲攜專屬logo打頭陣

統一獅隊今年推出「統一獅外野三鬼企劃」，首發公布陳傑憲專屬品牌視覺設計，個人logo融合他的名字英文姓名縮寫Ｃ.H.C及...

中職／悍將洋將艾思凱等3人已抵台 優瑪近期啟程

今年開季找6名洋將的中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天公告，洋投艾思凱昨天已抵台、開始居家檢疫，悍將目前已有3名洋將抵台，...

中職／陽岱鋼現身崇越運動中心暗示留台？經紀人：單純參觀

旅日好手陽岱鋼今早前往崇越科技的XPORTS專業運動訓練中心參觀，讓外界猜測他是否確定要留在台灣發展，但根據《蘋果日報》撰文指出，其經紀人表示陽岱鋼此行目的單純是了解訓練環境，未來動向仍尚未決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。