中職／陽岱鋼現身崇越運動中心暗示留台？經紀人：單純參觀
旅日好手陽岱鋼今早前往崇越科技的XPORTS專業運動訓練中心參觀，讓外界猜測他是否確定要留在台灣發展，但根據《蘋果日報》撰文指出，其經紀人表示陽岱鋼此行目的單純是了解訓練環境，未來動向仍尚未決定。
35歲的陽岱鋼於2016年和巨人簽下一張5年15億日元的大約，但身手每況愈下，去年僅出賽7場，雖然季末球團仍有意和陽岱鋼續約，由於薪水遭大幅砍減，年薪僅剩3000萬日圓，陽岱鋼決定離開巨人另找出路，目前仍在自由球員市場上尋求機會。
據《蘋果日報》報導，陽岱鋼表示仍以繼續當選手為主，但不侷限留在日本，任何國家都可以考慮，而先前有專家建議，陽岱鋼可考慮依循陳冠宇的模式，先以自主培訓合約加入中職球隊，雙方達成共識後，再透過季中選秀加盟。
陽岱鋼今天在經紀人張家銘陪同下，前往崇越科技於台北大學成立的XPORTS專業運動訓練中心參觀，該訓練中心相當豪華，內有兩百坪棒壘球練習場，引進日本鳥取「初動負荷器材」，建置一整套專業的運動訓練、運動恢復、運動復健機制。
《蘋果日報》指出，經紀人表示，「陽岱鋼去年返台後，一直在台北自主訓練，之前聽說XPORTS的訓練環境不錯，今天單純是參觀一下，訓練環境確實不錯。至於未來旅外或回台參加中職選秀，等最後做決定後再一併對外公佈。」
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