中職／不用125天 羅力僅差81天就集滿9年年資

富邦悍將隊洋投羅力距離取得不占洋將名額門檻，確認不需125天，他在2012年效力Lamigo桃猿隊時，在一軍44天年資可以累計，本季在一軍81天就能符合9年年資，要在本季達標應不是大問題。

2020年通過的「羅力條款」，規定滿9年一軍年資可不受洋將名額限制，而羅力目前年資實為8年以上、未滿9年。

中職規定取得1年年資的計算方式，包括一軍登錄125天或投球80局，局數不可跨年度累積，但一軍登錄天數可以，而羅力2012年以「雷力」之名效力猿隊，該年在8月18日登錄一軍，例行賽季於9月30日結束，經查合計44天。

羅力本季不需在一軍待滿125天，再累積81天即可集滿9年年資，儘管今年來台時間較晚，但對他應該不是大問題。

如無意外，羅力今年將可正式集滿9年年資，明年起不占洋將名額，但在議約上仍受「228大限」限制，由母球團悍將隊握有優先議約權。