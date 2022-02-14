快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

中職／回饋基層捐贈裝備 聯盟送愛到台中

中央社 / 台中14日電
中職回饋基層捐贈裝備，聯盟送愛到台中。 CPBL提供
中職回饋基層捐贈裝備，聯盟送愛到台中。 CPBL提供

中華職業棒球大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」今天開往台中沙鹿，捐贈棒球裝備給北勢國小、國中棒球隊，中職會長蔡其昌表示，希望提供基層棒球更多資源。

「中華職棒基層棒球公益計畫」巡迴列車今天開往台中沙鹿，中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌在多名地方人士見證下，致贈棒球裝備給北勢國小、北勢國中棒球隊。

蔡其昌表示，中職與企業合作在各地持續進行捐贈行動，相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員。立法院也通過運動產業發展條例，希望未來有更多企業來支持台灣的體育。

民進黨籍立委林靜儀指出，北勢國中、國小的棒球隊一直都有優秀的表現，感謝中職的球具捐贈，她將協助爭取各項硬體設施，讓練球環境更好。

民進黨籍台中市議員王立任說，感謝中職看見地方的需求，未來會持續支持棒球運動，希望社會各界能夠提供更多資源來協助台灣年輕學子。

2022年中華職棒基層棒球公益計畫，秉持協助各地基層棒球發展的精神，持續送愛心。今年首站來到台中沙鹿，蔡其昌致贈球棒、比賽用球、棒球手套、練習衣及裝備袋等用具給予北勢國小及北勢國中棒球隊。

棒球 中職 中華職棒

延伸閱讀

台積電中科擴廠有譜！二期將擴建土地 最快明年建廠

中華職棒大聯盟回饋 送裝備到台中北勢國中和國小

影／中職團拜 蔡其昌期許後年能有六隊打一軍比賽

台日交流賽／日本疫情嚴重 蔡其昌：朝延賽討論

相關新聞

中職／來看食品業球隊的冰箱 獅隊備11種飲料滿足味蕾

台南市棒球場在春訓期間進行草皮維護保養，統一獅隊全體教練團及選手移師到高雄市國慶青埔棒球場繼續訓練，球團課後勤部隊將許多...

中職／悍將洋將艾思凱等3人已抵台 優瑪近期啟程

今年開季找6名洋將的中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天公告，洋投艾思凱昨天已抵台、開始居家檢疫，悍將目前已有3名洋將抵台，...

中職／陽岱鋼現身崇越運動中心暗示留台？經紀人：單純參觀

旅日好手陽岱鋼今早前往崇越科技的XPORTS專業運動訓練中心參觀，讓外界猜測他是否確定要留在台灣發展，但根據《蘋果日報》撰文指出，其經紀人表示陽岱鋼此行目的單純是了解訓練環境，未來動向仍尚未決定。

中職／回饋基層捐贈裝備 聯盟送愛到台中

中華職業棒球大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」今天開往台中沙鹿，捐贈棒球裝備給北勢國小、國中棒球隊，中職會長蔡其昌表示...

中職／不用125天 羅力僅差81天就集滿9年年資

富邦悍將隊洋投羅力距離取得不占洋將名額門檻，確認不需125天，他在2012年效力Lamigo桃猿隊時，在一軍44天年資可...

棒球／甲組成棒維持32隊 春季聯賽後啟動亞運集訓

國內甲組成棒球隊註冊登記截止，今年社會隊10隊、大學隊22隊，共32支球隊、數量沒有變動；甲組春季聯賽預計3月中開打，春...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。