中職／回饋基層捐贈裝備 聯盟送愛到台中

中華職業棒球大聯盟的「中華職棒基層棒球公益計畫」今天開往台中沙鹿，捐贈棒球裝備給北勢國小、國中棒球隊，中職會長蔡其昌表示，希望提供基層棒球更多資源。

「中華職棒基層棒球公益計畫」巡迴列車今天開往台中沙鹿，中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌在多名地方人士見證下，致贈棒球裝備給北勢國小、北勢國中棒球隊。

蔡其昌表示，中職與企業合作在各地持續進行捐贈行動，相信只有將基層棒球照顧好，台灣才會有優秀的職棒球員。立法院也通過運動產業發展條例，希望未來有更多企業來支持台灣的體育。

民進黨籍立委林靜儀指出，北勢國中、國小的棒球隊一直都有優秀的表現，感謝中職的球具捐贈，她將協助爭取各項硬體設施，讓練球環境更好。

民進黨籍台中市議員王立任說，感謝中職看見地方的需求，未來會持續支持棒球運動，希望社會各界能夠提供更多資源來協助台灣年輕學子。

2022年中華職棒基層棒球公益計畫，秉持協助各地基層棒球發展的精神，持續送愛心。今年首站來到台中沙鹿，蔡其昌致贈球棒、比賽用球、棒球手套、練習衣及裝備袋等用具給予北勢國小及北勢國中棒球隊。