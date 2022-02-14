日職／王彥程許下生日願望 升為支配下球員並奪冠

台灣左投王彥程目前為樂天金鷲育成選手，今日過21歲生日剛好也是情人節，除了開心收下隊友送的的生日蛋糕和情人節巧克力，他期許自己今年能轉成支配下球員並豪取「日本一」總冠軍。

王彥程在2019年以簽約金20萬美元和樂天達成育成選手合約，去年在二軍出賽21場共投50.2局，拿下2勝3敗、防禦率3.38成績，雖然目前背號仍為三位數「017」，但球團昨日讓王彥程參與一軍春訓，遇上不敗之身的火腿登板投2局無失分，最終以6：2賞給新庄剛志在熱身賽首敗。

王彥程在6局上登板，僅用了29球就連續解決6名打者，被日本網友大讚是本場亮點，認為競爭成為支配下球員的日子指日可待，有望成為下一個宋家豪。

不過目前要晉升樂天支配下（正式）球員名額有限，全隊只剩2個空缺，而育成選手一共有16人，包括9名投手、1名捕手、3名內野手以及3名外野手。

王彥程今天收下洋投布森尼茲送的巧克力蛋糕，和津留崎大成送的情人節巧克力，他透露自己許下的生日願望，就是早日成為支配下球員。