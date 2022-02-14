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棒球／甲組成棒維持32隊 春季聯賽後啟動亞運集訓

中央社 / 台北14日電
甲組成棒維持32隊，春聯後啟動亞運集訓。（中華民國棒球協會提供）
甲組成棒維持32隊，春聯後啟動亞運集訓。（中華民國棒球協會提供）

國內甲組成棒球隊註冊登記截止，今年社會隊10隊、大學隊22隊，共32支球隊、數量沒有變動；甲組春季聯賽預計3月中開打，春季聯賽後調整名單，將再啟動亞運培訓隊集訓。

國內甲組成棒隊按規定須於每年1月底向中華民國棒球協會登記註冊，去年社會隊屏東紅尾隊註冊成立，社會隊回到10隊規模，今年沒有增減，大學隊共22隊，甲組球隊維持32隊數量不變。

職業球員重返業餘名額從每隊5人縮減至每隊3人，今年重返業餘申請不如往年熱絡，目前為止提出申請的球員包括具旅美資歷投手王志庭加入台北興富發隊，同樣具旅美資歷的投手林鋅杰加入新北禾聯成棒隊。

去年季後遭中職樂天桃猿隊釋出球員「一蹦」楊聖均加入綺麗珊瑚成棒隊。教練團異動的部分，原本於台中成棒隊執教的曾華偉赴屏東紅尾隊。

亞洲棒球錦標賽暨亞運培訓大名單去年12月公布，吳思賢為總教練，培訓隊今年1月開始集訓，但1月中亞洲棒球總會召開執委會，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂3月舉行的亞錦賽延期，培訓隊繼續朝備戰亞運目標集訓。

全國成棒甲組春季聯賽預計5月初結束，春季聯賽結束後，會視球員春季聯賽表現調整的名單，隨後啟動亞運棒球培訓隊集訓，備戰9月的杭州亞運。

春季聯賽 棒球 亞運

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