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中職／兄弟YT破10萬訂閱獲獎 小編喊話：百萬象迷要百萬訂閱

聯合新聞網 / 綜合報導
中信兄弟YouTube頻道突破10萬人訂閱，官方臉書貼出教練團與官方寄來的白銀獎牌合照。 圖／擷自臉書
中信兄弟YouTube頻道突破10萬人訂閱，官方臉書貼出教練團與官方寄來的白銀獎牌合照。 圖／擷自臉書

人氣球隊中信兄弟YouTube頻道累積10.4萬人訂閱，成為首支破10萬的中職球隊，兄弟官方臉書昨貼出教練團與官方寄來的白銀獎牌合照，並喊話：「說好的百萬象迷應該要百萬訂閱呀。」

中信兄弟球團認真經營官方YouTube頻道，從去年年初訂閱數4.9萬人，在找來專人製作影音，並剪輯每場比賽精華後，訂閱數大幅暴增，日前突破10萬訂閱，成為聯盟首支達到此里程碑的球隊。

兄弟昨日在官方粉絲團放上總教練林威助、副領隊彭政閔及投手教練王建民開心拿著獎牌的照片，並寫下「我們也收到 YouTube 官方寄來的獎牌囉！目前10萬訂閱是白銀創作者，爪爪們和我們一起努力，朝黃金創作者、鑽石創作者前進。」

文末小編用井字號開玩笑表示，「說好的百萬象迷應該要百萬訂閱呀。」象迷紛紛在底下留言回應，「什麼！才10萬！兄弟們訂閱起來，百萬象迷不是當假的的！衝啊」、「球團真的很用心，辛苦了，百萬象迷訂閱訂起來，邁象百萬訂閱！」、「如果真的達到百萬訂閱，就可以在主場建造一個YouTube的造型碑啦」。

中信兄弟 YouTube

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