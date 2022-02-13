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日職／王彥程對火腿投出6上6下 力拚正式球員

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王彥程。 資料照(取自畫面)
王彥程。 資料照(取自畫面)

日本職棒樂天金鷲隊今天在熱身賽以6：2擊敗火腿隊，讓「BIGBOSS」新庄剛志吞下首敗， 和田戀的逆轉三分砲是關鍵，不過台灣小將王彥程投出6上6下的表現，吸引日本球迷目光。

新庄剛志率領的火腿隊在前兩場熱身賽是1勝1和，今天採用特殊陣形，把捕手清水優心拉到三壘、内野手中島卓也改守左外野，新人水野達稀則排在先發中外野。

樂天在1局下先馳得點，不過火腿隊石井一成在4局上的2分砲取得超前，樂天在6局下先靠著和田戀三分砲逆轉比數，8局下再追加2分，以6：2拿下勝利。

20歲的台灣左投王彥程也為樂天的勝利作出貢獻，他在6局上登板，連續解決6名打者，包括敲出全壘打的石井一成，以及三振掉杉谷拳士，沒有安打也沒有保送，只用了29球。

日本網友看到王彥程的好表現，大讚是本場亮點，也有人認為目前還是育成選手的王彥程，有機會與山崎真彰、小峯新陸競爭成為支配下球員。

不過目前要晉升樂天支配下（正式）球員名額有限，全隊只剩2個空缺，而育成選手一共有16人，包括9名投手、1名捕手、3名內野手以及3名外野手。

樂天金鷲 王彥程 火腿

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