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台日交流賽／這樣下去不是辦法 日職會長：2天內有方向

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台日交流賽日職會長：2天內有方向。 聯合報系資料照
台日交流賽日職會長：2天內有方向。 聯合報系資料照

台日交流賽究竟打不打，可望在近兩天有答案，日職會長齊藤惇今天表示，希望在雙方一流選手都能參賽的狀況下比賽，持續與中職交換意見中，預計在14、15日決定方針將朝續辦或延期。

台日交流賽原訂在3月5日、6日登場，由統一獅隊總教練林岳平領軍，與日本武士隊交手，但考量到疫情未歇、隔離結束已近球季開打，不少主力選手辭退。

齊藤惇今天持續春訓視察之旅，被問到台日交流賽朝向舉辦與否，他表示，目前仍受到疫情影響，已和中職持續很長一段時間的意見交換，但這樣下去也不是辦法，希望在兩天內決定方向，「如果要打，當然是希望在雙方一流選手都能出戰的情況下。」

中職會長蔡其昌日前在新春團拜中提到，聯盟將會一併考慮疫情狀況、球員染疫風險、例行賽影響等因素，以賽事延期的方向與日職聯盟討論。

中職 林岳平 統一獅

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