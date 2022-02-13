中職／彭政閔復出？手癢下場打擊敗給體能

中信兄弟隊正在屏東舉行春訓，副領隊兼農場主管「恰恰」彭政閔手癢下場，自己站進打擊練習區，不過沒有固定練習還是有差，最後敗給體力，直呼：「算了算了，沒力了，腳在抖。」

彭政閔從農曆年前的重訓營就開始待在中國信託公益園區，協助兄弟年輕選手養成，12日他「重出江湖」練打，有趣的一幕也被現場工作人員拍下，上傳到官方YouTube頻道分享給球迷。

只見彭政閔包括打擊手套在內，什麼護具都沒穿戴就站進打擊籠，前幾球還不太適應，被「震」到頻頻甩手，後來越打越順，球也越飛越遠，根據現場工作人員表示，擊球看起來相當強勁。

彭政閔打不好時也會懊惱大叫，最後體力還是有差，在他自認「沒力了」之下中斷打擊練習，一旁的二軍打擊教練許皓銘立刻請求支援，大喊：「體能教練，他腳在抖了。」

「火星恰重出江湖！恰恰彭政閔手癢上場打擊練習啦」影片：https://www.youtube.com/watch?v=30_N2MPaMP4