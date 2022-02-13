韓職／39歲李大浩宣布退役 要球團別辦引退儀式：我會哭一整週

韓國重砲李大浩宣布將在本季結束後退役，不過他告訴球團千萬別辦引退儀式，因為他大概會哭一整個禮拜，儘管對棒球如此不捨，李大浩仍表明絕對不會反悔退役的決定，他說：「男子漢話說出口了就要負責。」

2001年，高中畢業的李大浩隨即加入韓職樂天巨人隊，直至2011年以來，奪下多座打擊王、全壘打王、安打王、打點王獎項，也讓他坐穩韓國國家代表隊「不動四棒」的位置。之後他轉戰日職，先後效力歐力士和軟銀，2015年更帶領軟銀拿下「日本一」，成為日職史上首位獲頒日本大賽MVP的韓國球員。

2016年，李大浩更加入美職水手隊，隔年返回韓職老東家巨人隊，但他敵不過歲月摧殘和體重影響，打擊表現逐漸下滑，也讓他決定本季後結束球員生涯，他說：「說實話目前還沒有太多感覺，今年冬天我還是自己做了很多訓練，但想到未來不會再這樣做了，就覺得有點難過。」

現年39歲的李大浩縱橫職棒賽場長達21年，對於球員生涯結束，他也害怕正式引退的那一刻會情緒潰堤，他向媒體透露，自己曾告訴球團別準備引退儀式，因為他可能會哭上一整個禮拜。

「我想以一種很酷的方式退役，帶著30轟、100打點的成績告別生涯。」李大浩許下承諾，希望自己能華麗轉身，至於他是否會有反悔退休的可能？他說：「男子漢說出口就要負責。」

而韓國「國民打者」李承燁在球員生涯最後一年走遍全國球場，辦了盛大的引退之旅，近期韓國球迷熱門討論的話題便圍繞在李大浩是否同樣具備這樣的資格，旅美韓籍球員秋信守受訪時給予正面回應：「如果像李大浩這樣的球員在退役時沒有獲得掌聲，那還有誰能獲得掌聲呢？」