日職／周日不戴帽 新庄剛志力行「球迷是寶」

「球迷是寶。」日職火腿隊今年喊出的年度口號，監督「BIG BOSS」新庄剛志身體力行，宣告周日不會戴上帽子，就是要讓遠道而來的球迷能夠好好拍攝。

「周日我基本上是不會戴帽子的。」新庄剛志表示：「我想要讓球迷能夠好好拍照。」今年雖然因為疫情關係，春訓限制球迷進場人數，不過新庄剛志還是吸引了不少球迷目光。

確實以上個周日（6日）來說，新庄剛志一整天都沒有戴上帽子，而且也還一度拿下招牌的太陽眼鏡，讓球迷可以看清楚他的表情，這些都是球迷服務的一環。

原本6日的紅白戰之後，新庄剛志還要為100名孩子戴上球帽，這項活動因為疫情中止，最後只能拍大合照，不過除了讓球員享受比賽，讓球迷享受比賽也是新庄剛志的重要目標。

一舉一動都是焦點，新庄剛志還有新點子，他想要改變髮型，「大家都看過BIG BOSS的髮型了，我現在在想有沒有哪個髮型想模仿的」。