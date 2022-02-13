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MLB／日本甲子園「高校野球史上的污點」 達比修有也炸鍋

運動筆記 / 子閔
日籍強投達比修有對日本春季甲子園風波也開砲。 美聯社
日籍強投達比修有對日本春季甲子園風波也開砲。 美聯社

前幾天在日本引發炸鍋的體育事件，第94回選抜高校野球（春季甲子園）的入選名單中，原可選出兩校的東海地區，在去年秋季地區預賽獲得第二名的聖隷クリストファー竟然落選成為候補，取而代之的是四強校大垣日大入選。

日本公益財団法人日本高等学校野球連盟（高野連）竟然還拒絕解釋，只拋出一句「大垣日大的選手個人能力比較強」，引發宣然大波。棒球界大前輩上原浩治達比修有率先開砲，各體育界人士也紛紛表示意見，甚至聖隷クリストファー所在的浜松市的鈴木康友市長也公開表示這是「高校野球史上的污點」，高野連以及大垣日大的公關電話都被打爆抗議。 

上原浩治認為棒球這種講求團體作戰的運動，勝負並不是由選手的個人能力所堆積出來的，聖隷用團隊力補足了個人力的不足（而贏得地區預賽第二名），高野連現在的作法等於是否定了棒球作為團隊競技的基礎，對於高野連的解釋感到不可置信的反對。而達比修有更是直接在推特上面說「如果高野連認為大垣日大的個人能力很強的話，應該在讓聖隷入選之後，給他們一個特別名額阿？」

高野連目前選擇的態勢是完全不說明，而高野連這個作法，基本上是完全違背了提振高校棒球教育性與純淨性的目的，後續會引發什麼動盪與反省改進，值得關注。 對於身為一個棒球愛好者而言，看到這樣的事件真的是感到不可置信，而且主事單位竟然還可以就這樣不出來說明，完全違背了學生運動的設立初衷，讓人感到惋惜。

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棒球 上原浩治 達比修有

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