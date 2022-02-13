MLB／日本甲子園「高校野球史上的污點」 達比修有也炸鍋
前幾天在日本引發炸鍋的體育事件，第94回選抜高校野球（春季甲子園）的入選名單中，原可選出兩校的東海地區，在去年秋季地區預賽獲得第二名的聖隷クリストファー竟然落選成為候補，取而代之的是四強校大垣日大入選。
日本公益財団法人日本高等学校野球連盟（高野連）竟然還拒絕解釋，只拋出一句「大垣日大的選手個人能力比較強」，引發宣然大波。棒球界大前輩上原浩治與達比修有率先開砲，各體育界人士也紛紛表示意見，甚至聖隷クリストファー所在的浜松市的鈴木康友市長也公開表示這是「高校野球史上的污點」，高野連以及大垣日大的公關電話都被打爆抗議。
上原浩治認為棒球這種講求團體作戰的運動，勝負並不是由選手的個人能力所堆積出來的，聖隷用團隊力補足了個人力的不足（而贏得地區預賽第二名），高野連現在的作法等於是否定了棒球作為團隊競技的基礎，對於高野連的解釋感到不可置信的反對。而達比修有更是直接在推特上面說「如果高野連認為大垣日大的個人能力很強的話，應該在讓聖隷入選之後，給他們一個特別名額阿？」
高野連目前選擇的態勢是完全不說明，而高野連這個作法，基本上是完全違背了提振高校棒球教育性與純淨性的目的，後續會引發什麼動盪與反省改進，值得關注。 對於身為一個棒球愛好者而言，看到這樣的事件真的是感到不可置信，而且主事單位竟然還可以就這樣不出來說明，完全違背了學生運動的設立初衷，讓人感到惋惜。
「個人の力量に勝る大垣日大」って。— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) January 28, 2022
それするならせめて聖隷クリストファー高を選考した上で特別枠で大垣日大高を選考するべきではないんですかね？
なぜ聖隷クリストファーではなく大垣日大が選ばれた？ 選考委員が語った選出の理由 | Full-Count https://t.co/kP5OoIgl8D
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