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中職／林琨笙盼為基層貢獻 目標辦捕手訓練營

中央社 / 台北12日電
中職富邦悍將捕手林琨笙（右）12日在個人社群媒體表示，希望盡自己綿薄之力來為棒球奉獻，先從做捕手手套送基層棒球選手開始做起，未來希望能全額補助舉辦「捕手訓練營」。 （林琨笙提供）中央社
中職富邦悍將捕手林琨笙（右）12日在個人社群媒體表示，希望盡自己綿薄之力來為棒球奉獻，先從做捕手手套送基層棒球選手開始做起，未來希望能全額補助舉辦「捕手訓練營」。 （林琨笙提供）中央社

中職富邦悍將34歲捕手林琨笙今天在個人社群媒體表示，台灣目前比較少在做捕手養成，因此希望先從做手套送基層棒球選手開始做起，未來希望能全額補助舉辦「捕手訓練營」。

林琨笙今年從林宥穎改回最一開始的名字「林琨笙」，他表示，今年對他來說是全新的開始，「職棒生涯邁入第12年，對於棒球也有不同的想法與責任，棒球培育了我，雖然不是有很大成就，目前只能盡自己綿薄之力來為棒球奉獻，希望可以幫忙培養出更多好的球員。」

身為捕手的林琨笙指出，好捕手不容易養成，台灣也很少人在做培養捕手這一塊，雖然他目前還是選手身分，必須以個人成績和球隊戰績為主，但他仍希望可以盡自己的力量幫助基層。

林琨笙指出，在休賽或休假期間，自己會到學校球隊去協助指導，「初步計劃是先以自己能力所及去贊助捕手，固定每年做幾個手套送給基層棒球選手，先從母校台中高農、台灣體大，再逐步擴大至其他學校。」

林琨笙的最終目標是未來可以以全額補助的方式舉辦捕手訓練營，「將我的經驗分享、傳承給年輕選手，希望台灣能有更多優秀捕手。這些計劃已在我的想法中逐漸成型，從現在開始就會逐步且持續去做。」

林琨笙 棒球 富邦悍將

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