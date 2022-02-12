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中職／布里悍一家6口來台最大團 有年約保障不「快閃」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
布里悍這次把老婆與4個小孩都帶來，據悉這回簽的是年約，不會季中落跑了。 聯合報系資料照
布里悍這次把老婆與4個小孩都帶來，據悉這回簽的是年約，不會季中落跑了。 聯合報系資料照

味全龍隊洋投布里悍今天將抵達台灣，與去年隻身一人來台不同，這次把老婆與4個小孩都帶來，據悉布里悍這回簽的是年約，不像去年附帶逃脫條款，不會再有去年提前離台的狀況。

龍隊今年洋將部署3投2野，洋投全數都是回鍋外援，包括布里悍、伍鐸、鋼龍，近期陸續報到，兩名新洋砲鈦龍（Telvin Nash）、龍德力（Ronny Rodriguez）則會稍晚抵台。

布里悍今天已帶一家六口的家當出發，太太與4個小孩一起來台，超過10咖行李箱，引起球迷驚呼是「要在台置產了嗎？」「展現投入整季的決心」。

布里悍去年「快閃」中職，主要是因仍著眼投回韓職，選擇與合約中提供逃脫權的龍隊簽約，也在前8場出賽繳出4勝1敗、防禦率0.60的宰制性成績，獲得英雄隊找回因而在5月底離台，只是他因美國家中遭遇疫情、風災，也僅在韓職投到7月就返美，導致今年與龍隊的議約還需先解決與英雄隊的合約糾紛，在韓職也仍有禁賽問題。

龍隊的5位洋將都在第一階段送件，布里悍一行6人成為「最大團」，球團證實他將於今天抵達，去年因為家人而提前結束賽季，今年有了家人在身邊，也能讓他更穩定專注在球場表現上。

布里悍 韓職 中職

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