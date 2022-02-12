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日職／新庄剛志的專屬席到了 比「原塔」更高更大更紅

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
火腿監督、「Big Boss」新庄剛志再出招，在沖繩名護球場有「新景點」誕生，大紅色的移動式高台裝置推進場內，上面寫著「新庄舞台（Big Boss Stage）」。 截圖自火腿官方推特
火腿監督、「Big Boss」新庄剛志再出招，在沖繩名護球場有「新景點」誕生，大紅色的移動式高台裝置推進場內，上面寫著「新庄舞台（Big Boss Stage）」。 截圖自火腿官方推特

火腿監督、「Big Boss」新庄剛志再出招，今天在沖繩名護球場有「新景點」誕生，大紅色的移動式高台裝置推進場內，上面寫著「新庄舞台（Big Boss Stage）」，成為新庄觀看選手練習狀況的專屬席。

新庄日前就透過社群網站提到，很喜歡巨人監督原辰德的「Hara Tower」綠色專屬席，在場內居高臨下觀看選手練習狀況，他在5日進一步透露已經訂做，而且尺寸更大，「原監督是2米高，我的是3米，雖然我是學他的，但我不想輸。」原辰德被問到此事也笑答：「沒跟我申請專利特許喔！」

今天名護春訓基地一早就有奇景出現，紅色的巨大高台裝置被推進場內，新庄騎著電動滑板車到場，隨後走上「新庄舞台」確認視野、微調擺放位置，以及座椅舒適程度，露出一臉滿意的神情。

「新庄舞台」最終的完工尺寸為3.6公尺高、5公尺寬，顏色是從法拉利得到的靈感，估計可同時站5到6人；製作公司的執行長喜瀨朝夫表示，趕進度在4天內完成，昨天晚上才剛完工，以正常來說是不可能的進度，但他很開心完工成果讓新庄監督很滿意。

其實原辰德也不是「Hara Tower」的原創者，他是在2004年造訪美職春訓時，看到當時洋基教頭托瑞（Joe Torre）架設在打擊練習後方的專屬席「Torre Tower」，因此得到啟發。

新庄剛志 洋基 巨人

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