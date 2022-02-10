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中職／見證龍隊3連霸後畢業旅行 任中傑終向職棒說再見
味全龍隊資深領隊任中傑歷經23年前球隊解散、3年前重新組軍，這位中職現役最高齡領隊，將從明天開始退出第一線，好好享受退休生活，1997到99年3連霸成為最美好的回憶。
中職球隊過去不斷縮編、擴編，龍隊在1999年總冠軍賽擊敗和信鯨隊，成為中職史上第2支完成3連霸的球隊，當時領隊就是任中傑，不料12月13日卻由他的口中宣布解散，讓大批龍迷無法接受，引發強烈反彈。
任中傑當年解釋龍隊不玩的原因，除了職棒經營規模不合理，還有簽賭事件造成經營環境持續惡化，但不少龍迷覺得不甘心，還想發起拒買味全產品的活動，甚至衝到聯盟抗議。
龍隊宣布解散時，全隊正在歐洲旅遊，本來好好的封王之旅竟然變成「畢業旅行」，所有人心情跌落谷底，不但總教練徐生明頻頻安慰大家，回國之後還要領取離隊同意書，這些往事都讓任中傑難忘。
由於三商虎隊、龍隊同一季解散，中職為此還在1999年季後召開臨時常務理事會，發表兄弟象、統一獅、興農牛、鯨隊永續經營的聲明，未來如果沒有按照協定繼續經營，將處罰高達5000萬元。
任中傑2000轉到興農牛隊擔任領隊，待了5個球季離開，直到2019年又回到中職擔任資深顧問、代理領隊至今，這些年看盡中職大起大落後，將以75歲之齡向職棒說再見。
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