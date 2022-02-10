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中職／恐怖蓋達17年前狂轟敵軍 專屬火箭筒讓獅迷超嗨

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
前統一獅隊洋將蓋達。 報系資料照
前統一獅隊洋將蓋達。 報系資料照

中職新球季將於4月2日開打，近年很少出現的洋砲，今年人數大增，對本土打者競爭獎項是很大威脅，也喚起不少老球迷對大砲型洋砲的回憶，2005年效力統一獅隊的蓋達，就是中職史上的奇才，擁有「恐怖蓋達」的封號。

中職過去32個球季，三商虎隊鷹俠（120轟）、時報鷹隊喬治（68轟）、獅隊布雷（66轟）、味全龍隊坎沙諾（65轟）、兄弟象隊德伍（61轟）是洋砲全壘打產量前5傑，老球迷對這些名字耳熟能詳，但對獅迷而言，2005年一再製造驚奇的蓋達，恐怖威力堪稱隊史數一數二，當時用「蓋恐怖」形容。

這門擁有大聯盟、南韓職棒經驗的多明尼加重砲，2005年3月13日展開中職生涯首戰，開季第1個月就獲選月MVP，短短3個月出賽44場，繳出15轟、38分打點的成績，一度保有「雙冠王」地位。

獅迷為蓋達的表現陷入瘋狂，他也成為球隊看板人物，當時球團啦啦隊創意十足，用塑膠大水管打造兩支「火箭筒」，只要蓋達走上打擊區，就請球迷扛起砲管，把砲口朝向外野區，只要他轟出全壘打，球迷還可在火箭筒簽名留念。

有趣的是，蓋達也曾在台南球場因雨延賽的比賽，拿起「蓋恐怖」大砲在休息區娛樂隊友，拿著自己的「專屬武器」笑得超開心。

蓋達加盟獅隊前，中職單季最多轟紀錄是鷹俠（1996年）、興農牛隊怪力男（1998年）共同保持的31轟，蓋達2005年開轟速度驚人，推算如果出賽100場，可望達到40轟，但他只打半季就走人，2007年布雷才以33轟改寫紀錄。

至於蓋達遭獅隊提前解約的原因，當時球團高層認為，他在比賽關鍵時刻無法發揮、穩定性不足，表現落差不小，另外就是腳程不佳，也欠缺守備位置。

蓋達2005年只打半季，到季末全壘打排名仍居第4，誠泰COBRAS隊謝佳賢以23轟封王，獅隊員工在蓋達離台時，笑說：「火箭筒留著也沒用了，可以送到國防部列管。」

中職 統一獅

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