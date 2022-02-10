影／中職團拜 蔡其昌期許後年能有六隊打一軍比賽

中華職棒聯盟會長蔡其昌與秘書長楊清瓏今天率領各球團高層代表舉行新春團拜，蔡其昌許下三個新年心願，希望疫情穩定，讓中職球季順利進行、希望第六隊能確定、希望持續擴展中華職棒商機與規模，把餅做大。

原訂三月五、六日在日本東京開打的台日交流賽，因日本近日疫情升溫，日方傾向以延賽方向規畫，台日雙方最快可能在下周做出最終決定。蔡其昌表示，對於中華職棒球員參加任何比賽都給予鼓勵與支持，當然首先要顧慮到球員意願，照顧到球員安全及健康，也希望年輕球員透過國際比賽學習與成長，若有好表現，也可能成為中職的看板球星，這對球員的職業生涯是很好的機會。

中華電信與台鋼集團都有興趣成為中職第六隊，兩企業也在各自評估當中。蔡其昌指出，第六隊的產生預計二月底就會確定。加入聯盟首先要有意向書，相關計畫再交由常務理事審查，六月前通過後，新球隊就可參加第一次的季中選秀，年底再有一次的擴編選秀，明年新球隊就能打二軍。明年中與年底再透過第二次的季中選秀與擴編選秀，球隊陣容與水準就會完整，後年一軍就會有第六隊。」