中職／洋將簽約到出關估45天 羅力爭取年資難度提升

疫情期間中職洋將入境有多難？大略估計，從送件到隔離出關，至少需要45天的工作期，今年中職聯盟趕在1月10日送出第一批申請，各隊洋將才能在近日陸續抵台，不過像富邦悍將羅力等洋將錯過前兩批送件，恐怕出關日球季已快開打。

洋將要申請專案入境，在確定簽約後，球團先將相關文件送交聯盟，再轉送至體育署，一路經過教育部、中央流行疫情指揮中心、內政部、外交部等關卡，才能拿到工作簽證、訂下來台機票，再加上抵台後要「14+7」的隔離時間，整個流程大約需要45天。

今年中職搶在1月10日送出第一批洋將入境申請，到1月27日獲准同意，1月底到2月初陸續有洋將抵台展開隔離，以樂天桃猿隊的狂威、豪勁預計2月15日左右出關來看，整個流程最快30到40天搞定，加上可能作業上的延誤，抓45天算是保險。

而中職第二批送件的洋將在1月21日截止，中間還遇到長達9天的春節年假，案件積累之下，等待通過審核的時間可能更長，預估2月中到2月底才會接到回函，隔離出關恐怕也要到3月下旬。

而富邦悍將隊在2月7日才宣布與羅力續約，來台時間會更晚，若照45天的推算，最快也要3月底才能出關，甚至可能超過4月2日球季開打的日子，而羅力今年要投滿80局或登錄滿120天，才能累積滿9年年資，取得明年不受洋將限制的資格，越晚抵台越不利。