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中職／樂天啦啦隊6位練習生出線 張雅涵IG有61萬粉絲
2022樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls「Trainee 練習生」海選，今天公布6位正選名單，猿隊期待這6人完成課程及終極試煉，晉升樂天女孩。
猿隊指出，練習生來源除了透過海選，也邀請2021年正式海選遺珠胡佳琳，以及前TPE48成員陳詩媛擔任練習生，經過訓練合格後，「練習生」將成為正式樂天桃猿專屬啦啦隊一員，徵選花絮已於2月2日及2月9日分上、下集於樂天女孩頻道播出。
猿隊海選過程中，李芷霖、張雅涵、詹伊婷、陳婉卉在各項分數表現不俗，皆入選正式練習生。
張雅涵Kimi外型亮眼，在藝能界已經擁有單曲及不少作品，自帶人氣，在IG有61萬粉絲追蹤；李芷霖在2019年的FISU（國際大學生體育聯合會）世界大賽啦啦隊錦標賽勇奪季軍；詹伊婷身為水靈甜美的直播主，效法林襄挑戰樂天女孩突破極限；陳婉卉一頭美長髮，出身自專業模特兒並且擁有7年練舞資歷。
這6位樂天女孩練習生將接受各式培訓後檢測合格，包括從2月中開始的「藝能界造型課」、「名師肢體表演課」、「商演經驗課」、「運動心理強化課」、「總監舞蹈營」以及Rakuten Girls終極試煉。
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