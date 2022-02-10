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中職／睽違台東14年有望今年暑假重返 中信兄弟擬納主場

中央社 / 台東縣10日電
台東球場有望與辦職棒賽。 台東縣長饒慶玲臉書
台東球場有望與辦職棒賽。 台東縣長饒慶玲臉書

睽違14年，中華職棒評估暑假重返台東球場。台東縣政府向中央爭取經費整修縣立棒球場於去年完工，日前中信兄弟隊派員現勘給予肯定，擬將台東棒球場納入主場賽事之一。

台東縣政府教育處人員今天告訴媒體，台東縣府向中央爭取新台幣1.12億元經費整建縣立棒球場軟硬體設施已於去年完工，日前中華職棒中信兄弟隊派員現勘場地，經評估可望在今年暑假以後安排台東賽事。

教育處人員指出，這也是繼2008年後，睽違14年再次於台東舉辦職棒比賽。

教育處人員表示，中信兄弟安排今年的主場賽事，計畫將台東棒球場納入其中的主場賽事之一，這對台東棒球運動來說是一大福音，也證明縣立棒球場經過整修後，獲得中職球隊肯定；未來除有中職賽事進行，也將爭取國際隊伍作移訓基地，帶動棒球產業。

台東縣立棒球場整修項目，包括紅土區、草皮區全面翻新，室內全新球員休息室、淋浴空間、健身房、水療室、餐廳等，以及夜間照明設施，符合國際、職棒標準。

棒球 中信兄弟 中職

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