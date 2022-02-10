日職／球迷期待「張奕復活」 歐力士春訓不分一、二軍

日本職棒歐力士隊台灣投手張奕續拚一軍，好處在於，歐力士春訓不分一、二軍，只要展現能力就有機會被看到，也有球迷在球隊訓練影片下留言表示：「期待張奕復活。」

歐力士今年A、B組同在宮崎市清武綜合運動公園練習，分組模式不是「主力與潛力」，A組是教練需要觀察、安排訓練的球員，B組則是可以照自己的節奏練習，另外C組是受到傷勢、疫情影響的球員。

從監督中嶋聰上任後，歐力士隊就在春訓時行「不區分一、二軍」的政策，也因為訓練場地相同，不同組別的球員可以隨時替換。

以投手練習來說，區分A、B組只是為了方便安排時程，但在牛棚訓練時並未區分，大家都是站在同一條起跑線，年輕與資深球員的訓練方式雖然不同，但都是彼此在競爭。

歐力士官方YouTube頻道會剪輯球員的春訓影片，其中2月5日的訓練風景，就將張奕的投球姿態作為封面，中間有1分鐘左右的張奕投球近距離特寫，讓不少球迷在影片下方用日文留言「很期待張奕的復活」、「對張奕今年球季有期待」。