快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

台日交流賽／日本疫情嚴重 蔡其昌：朝延賽討論

中央社 / 台北10日電
中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌（左）10日表示，目前台方和日方都朝著延期的方向來討論。 中央社
中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌（左）10日表示，目前台方和日方都朝著延期的方向來討論。 中央社

中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌今天接受訪問時表示，目前台方和日方都朝著延期的方向來討論，延到何時下星期會有定論。

中華職棒原定將組成聯隊於3月5、6日赴日與日本國家隊打交流賽，中職聯隊由統一獅隊總教練林岳平領軍。不過因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，組隊遇到不少困難，尤其因為隔離因素，富邦悍將球員、中信兄弟主力球員王威晨、陳子豪、江坤宇、許基宏等人都表態婉拒參加。

中職今天在聯盟進行常務理事會及新春團拜，中職會長蔡其昌接受媒體聯訪時表示，雖然上次開領隊會議時5球團都非常支持台日交流賽，不過大原則是都要顧慮到球員意願，必須照顧球員的安全與健康。

蔡其昌指出，在農曆過年前日本方原本對疫情狀況是保持樂觀的態度，不過隨著近日確診數大幅增加，變成充滿變數，「他們開始考慮延賽，我們也是一樣，會隨著客觀情勢做調整，如果球員擔心染疫問題、甚至影響到例行賽，我們會一併考量，所以在做延賽規劃，日方也好、台方也好，我們都有相同想法。」

若確定延賽後，蔡其昌認為，球員確實會暫時錯失國際賽舞台的機會，不過實質上金錢的虧損很有限，「我們跟日方很密切交流、溝通，雙方在比賽之前對於該負擔的權利義務沒有太多爭議，一開始就已經準備說會有變數。」延賽日期部分，雙方在下星期會討論出結果。

中職 中華職棒 林岳平

延伸閱讀

中職／新球季許下三心願 蔡其昌盼把職棒餅做大

中職／台日賽可能延期 象獅開幕戰保證如期並開放100%球迷

中職／掛保證今年有第六隊 蔡其昌會長：2月底有定論

鄭照新任新聞局長 蔡其昌：盧秀燕向韓國瑜、派系妥協

相關新聞

中職／掛保證今年有第六隊 蔡其昌會長：2月底有定論

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌與球團五領隊一起出席，第六隊的加入也有好消息，蔡其昌表示，預計2月底就會有定論，「今...

中職／台日賽可能延期 象獅開幕戰保證如期並開放100%球迷

原定3月5、6日在東京進行的台日棒球交流賽，受到疫情影響產生變數，但中職本季開幕戰日期不會改變，會長蔡其昌強調，就是按照...

日職／不人氣洋聯長怎樣？ 門票下殺百圓日幣、員工比觀眾多

日本職棒分成中央聯盟、太平洋聯盟，長久以來，前者的人氣一直都高過後者。甚至回顧上個世紀末，太平洋聯盟還出現過觀眾數僅僅數百人，甚至在場工作人員比觀眾多的難堪比賽。

台日交流賽／日本疫情嚴重 蔡其昌：朝延賽討論

中華職棒原本在3月要組隊到日本打台日交流賽，但隨著日本疫情嚴重，中職會長蔡其昌今天接受訪問時表示，目前台方和日方都朝著延...

中職／新球季許下三心願 蔡其昌盼把職棒餅做大

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌與球團五領隊一起出席，蔡其昌對新球季許下三個心願，一是職棒如期開賽、二是第六隊有好消...

台日交流賽／多球員辭退 能否成行？下周明朗

台日職棒交流賽能否成行？隨著全球疫情升高，不少球員開始打退堂鼓，繼富邦悍將球員全數退出後，中信兄弟隊也有王威晨等四4名主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。