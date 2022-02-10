中職／新球季許下三心願 蔡其昌盼把職棒餅做大

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌與球團五領隊一起出席，蔡其昌對新球季許下三個心願，一是職棒如期開賽、二是第六隊有好消息、三是持續把職棒的餅做大。

蔡其昌在團拜時首先感謝球迷過去一年來不離不棄的支持，「去年聯盟經歷非常多的挑戰，最主要挑戰來自疫情，面臨停賽、閉門比賽、逐漸開放，一直到總冠軍賽可以全面開放。」對於球迷疫情期間的相挺，他說：「很令人感動。」

新球季的新希望，蔡其昌希望疫情別再搗亂，「希望台灣整體防疫能夠更好，職棒能夠如期開賽、觀眾順利進場」，他對於第六隊加盟也有信心今年能夠確定，第三個願望則是持續努力，把職棒的餅做大。

蔡其昌表示，去年面對疫情，球團苦哈哈，不過就聯盟方面，因為網站、商品等各層面的收入都有成長，即使少了明星賽這個重要來源，整體收入增加18%，在疫情期間是很不錯的表現。

今年球季除了台日交流賽之外，9月的杭州亞運也是另一項重要的國際賽事，中華職棒也將與中華棒協針對亞運賽事組成協調小組，中職秘書長楊清瓏表示：「大家是合作夥伴，研究如何讓亞運有好的表現。」