中職／台日賽可能延期 象獅開幕戰保證如期並開放100%球迷

原定3月5、6日在東京進行的台日棒球交流賽，受到疫情影響產生變數，但中職本季開幕戰日期不會改變，會長蔡其昌強調，就是按照定計畫，確定4月2日展開新球季。

中信兄弟隊衛冕總冠軍，4月2日將以主隊身分迎戰統一獅隊，重演去年「台灣大賽」爭冠組合，儘管地點未定，一般預料將是台中洲際球場，兩隊目前封王次數分別是10次和8次。

台日交流賽可能延期，中職本季開幕戰是否提前，聯盟完全沒有這個打算；蔡其昌表示，不管交流賽延到何時，開幕戰日期都不會改變。

中職前年開季因疫情閉門打，去年3月13日在台南球場進行的象、獅開幕戰，進場人數上限是78%，當時吸引「滿場 」7800人觀戰。

兩隊今年繼續在開幕戰對決，中職宣布到時將百分之百開放觀眾進場，沒有人數上限，台中洲際球場可容納2萬名觀眾，開幕戰人氣是否受到疫情衝擊值得觀察。