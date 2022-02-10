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中職／掛保證今年有第六隊 蔡其昌會長：2月底有定論

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒大聯盟今天舉行新春團拜，會長蔡其昌對第六隊加盟有信心。記者侯永全／攝影
中華職棒大聯盟今天舉行新春團拜，會長蔡其昌對第六隊加盟有信心。記者侯永全／攝影

中華職棒今天舉行新春團拜，會長蔡其昌與球團五領隊一起出席，第六隊的加入也有好消息，蔡其昌表示，預計2月底就會有定論，「今年一定會確定這個事情」。

蔡其昌在新春團拜上對於新球季許下三個心願，第一個是中職順利開季、第二是第六隊今年有好消息、第三是持續把職棒的餅做大。

第六隊的加盟是蔡其昌從去年上任後就一直持續努力的項目，去年中華電信第一個聽取聯盟簡報，今年初台灣鋼鐵集團也正式拜會聯盟，兩家企業浮上檯面。

蔡其昌表示，對於第六隊的消息非常有信心，「這個月底相信就會有個決定，不管中華電信、台鋼集團都是熱愛運動、願意回饋的企業，都很感謝」。

為什麼肯定今年有結果，蔡其昌表示，首先是已有兩家企業進入評估，依照聯盟作業，在6月前若能確定，就可趕上季中選秀、年底擴編選秀，「不然就要再拖一年」。

聯盟之前曾表達，為了配合不同企業的需求，加盟條件可能做出調整，不過蔡其昌今日表示，要等確認收到意向書後，才會跟現有五球團討論，但是以日前跟台鋼開會的過程，並沒有表達需要調整的地方。

蔡其昌表示，台鋼集團認為加盟職棒是社會公益、企業回饋的很好方法，會長謝裕民過去成立足球、籃球隊都是同樣想法，所以沒有什麼認為需要調整，「當然還是要等到意向書才能有最後確定」。

根據中職加盟程序，有意加入的企業需要先提出意向書，再交由常務理事會審查，若在季中選秀時程前通過，就可參加選秀、擴編選秀，隔年開始投入二軍，在二軍打完一季後就可升上一軍。

選秀 中職 中華職棒

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