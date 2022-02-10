日職／不人氣洋聯長怎樣？ 門票下殺百圓日幣、員工比觀眾多

日本職棒分成中央聯盟、太平洋聯盟，長久以來，前者的人氣一直都高過後者。甚至回顧上個世紀末，太平洋聯盟還出現過觀眾數僅僅數百人，甚至在場工作人員比觀眾多的難堪比賽。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，翻開20年前的紀錄，會發現太平洋聯盟不少賽事僅有3000名觀眾入場。然而，由於日職習慣以千人為單位紀錄人數，因此雖然紀錄上是如此，但實際場邊球迷，不滿3000人的狀況卻是經常發生。

報導記者指出，他曾在1999年去看了一場日本火腿對近鐵猛牛的熱身賽，比賽地點是在東京巨蛋。當天官方公佈的觀眾人數是1000人，但是他自己目測來看，現場恐怕只有100人左右。且因為觀眾太少，球場的上層觀眾席直接關閉，商店則幾乎都沒開，當然更沒有叫賣的啤酒妹。

報導說明，當時日本火腿為了吸引觀眾入場，在東京巨蛋比賽時，常用各種促銷手段販售門票，好比地下鐵車站都能買到大幅打折的票券，甚至用一、兩百圓日幣就能入場觀戰，因此被戲稱為「免費票（タダ券）」。反而熱身賽的門票沒有打折，最便宜的外野自由座也要1500日幣（約相當於新台幣361元），才會嚴重影響觀眾入場的意願。

記者回憶，當時他在現場看到的「觀眾」們，還包含了日本火腿的球團人員。比賽進行到一半，這些人會跳「YMCA」作為中場表演。而且因為是開季前，熱身賽成了讓新人實習的舞台，所以下場跳舞的人也平時更多一些。結果讓本來就人數不多的觀眾，看上去還比場中熱舞的球團人員更加稀少。對比現在日職的盛況，實在是令人難以想像的往日風景。