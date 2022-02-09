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日職／宋家豪母喪緊急返台 感謝媽媽支持自己闖日職

中央社 / 台北9日電
宋家豪。記者陳宛晶／攝影
宋家豪。記者陳宛晶／攝影

日職樂天金鷲隊旅日投手宋家豪因媽媽今天過世緊急回台灣，但因為隔離的關係見不到媽媽最後一面，他在個人社群傷心發文，不過他說：「相信未來妳都看得到我每一場比賽了」。

宋家豪本來在1月20日就啟程返回日本，經過隔離程序後準備投入球隊第2階段春訓。不過宋家豪今天在個人Instagram發文表示，「第一次是以這樣的心情回台灣，早上夢到妳和我說『家豪，我們回家吧！』我就這樣從睡夢中醒來，也在這時接到電話。」

得知媽媽過世的消息後，宋家豪說：「我知道正是因為妳等著我，所以很努力的撐到了今天，不過因為疫情，始終沒能見到妳最後一面。」即使宋家豪在今天趕回台灣，但因為還要隔離的關係見不到媽媽最後一面。

宋家豪是在2016年開始闖蕩日職，他寫道，「在6年前決定要到日本時，我就知道每見妳一面就少一面，每一次都有可能是最後一次，帶著滿心的掙扎，但因為是妳告訴我就去做自己想做的事吧，所以我才更有勇氣去外面看看。」宋家豪指出，也是因為媽媽，當時再怎麼辛苦都想要拚到「支配下選手」。

如今已經成為樂天陣中的主力牛棚投手，宋家豪說：「因為失去視力多年而看不到的妳，我相信現在到了天上，未來妳都看得到我每一場比賽了。」

宋家豪 樂天金鷲 牛棚

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