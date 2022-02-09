台日交流賽／疫情爆發 兄弟王威晨等4主力跟進婉拒

隨著新冠肺炎疫情愈發嚴峻，參加台日職棒交流賽的球員意願陸續降低，繼富邦悍將球員無意參賽後，中信兄弟隊王威晨、陳子豪、許基宏與江坤宇也都表達婉拒之意。

交流賽的緣起是由日職在去年邀請中職參加，當時全球疫情趨緩，日方希望借此賽事增加球員經驗，中職也有為新球季暖身的想法。

不過日本疫情從1月初開始急速攀升，到1月中旬單日新增病例已經突破5萬，2月初的此刻，單日突破10萬人確診，就連日職球團也都陸續傳出球員確診，影響到春訓進度。

中職球員原本興致勃勃，近日被問到前往日本的參賽意願，也都陸續打消念頭，悍將無球員參賽，味全龍隊考量調整，只有野手參加，今天兄弟也有4名主力退出。

中職聯隊返台後預計採取「7+7」的隔離方案，不過返台防疫計畫目前尚未通過中央流行疫情指揮中心審核。

另外，日職主席齊藤惇日前也透露，如何安排中職選手入境，還需要再努力。