中職／中信、富邦洋將陸續抵台 獅四洋將不在第一批

中信兄弟、富邦悍將隊今天陸續有洋將抵台，準備迎接新球季，統一獅隊4名洋將因錯過第一批送件，可能2月底才能來台，加上隔離天數、重新備戰，恐怕趕不上4月2日開季。

兄弟洋投德保拉在今天抵台，泰迪、象魔力預計明天抵達，經過隔離，3月初應該就可以投入春訓，第4名洋將福來喜與日籍教練平野惠一則是屬於第2批送件名單。

富邦悍將隊今天也公布，投手范米特以及野手霸帝士都已經順利抵台，開始進行隔離，預計2月底開始自主訓練，今年球季悍將共找來6名外籍球員，另外還有投手艾思凱、優瑪、羅力與威迪茲，後兩人加盟時間較晚，要到3月才會來台。

統一獅隊四名洋將分別是投手布雷克、柯瑞、羅昂及洋砲羅薩，未趕上中職在1月8日的第1批送件，後續在聯盟協助下列在第2批送件名單中，但是總計21天的隔離與自主健康管理，出關後還要重新調整，至少3名投手要趕上4月2日開幕戰有難度。

統一獅領隊蘇泰安今天表示，洋將在國外都有自主訓練，洋砲羅薩也才剛打完多明尼加冬季聯盟比賽，希望能夠把開季的影響降到最低。