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台日交流賽／比賽打不打10日討論 中職尊重球員意願

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
台日交流賽的議題預計會再提出討論，近期也會密集開會，究竟打不打得成，2月中旬應該會有結論。 婁靖平
台日交流賽的議題預計會再提出討論，近期也會密集開會，究竟打不打得成，2月中旬應該會有結論。 婁靖平

中華職棒將在3月5、6日前往日本舉行交流賽，究竟能不能成行，明天舉行新春團拜前，聯盟應會與5球團領隊討論，加上入境日本、返台防疫都需與雙方主管機關溝通，最終結果可能在下周出爐。

近期不少球員因隔離天數、接近中職開賽日期，兩項因素考量下婉拒參賽，目前有意願的名單中，缺了富邦悍將球員，而味全龍隊只有野手，剩下統一獅、中信兄弟、樂天桃猿隊為主，不過要組出26人名單目前還沒有問題。

中職表示，去年底決定參加3月初台日交流賽時，已有與各隊討論相關防疫時程，並提出7+7的防疫隔離計畫，不過有教練與球員認為隔離7天還是可能會影響春訓節奏，聯盟與球團都維持一貫態度尊重球員參賽意願。

聯盟預定11日公布參賽名單，初步徵詢名單就達40幾人，要組出26人成隊應不是問題，中華職棒明天的新春團拜前，台日交流賽的議題預計會再提出討論，近期也會密集開會，究竟打不打得成，2月中旬應該會有結論。

中職 中華職棒 樂天桃猿

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