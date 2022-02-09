中職／CDC沒收到台日賽防疫計畫？中職：體育署已送交

台日交流賽能打嗎？中央流行疫情指揮中心今天表示，尚未收到中華職棒的防疫計畫書，聯盟回應1月初就已提交防疫計畫至體育署，2月7日也跟體育署確認呈報指揮中心。

中職聯隊預計在3月5、6日前往東京，與日本隊舉行交流賽，入境採取「泡泡模式」，不過返國後如何隔離是一大問題，聯盟在農曆年前提交防疫計劃，其中包含「7+7」的隔離方案，並爭取隔離期間能在特定球場自主練習。

不過今天指揮中心記者會上，發言人莊人祥回應記者提問時表示，昨天傍晚確認時，還沒有收到中職聯盟提出的防疫計畫；指揮官陳時中也表示，關於是否影響到中職開季，還是建議聯盟配合防疫相關措施。

中職聯盟今天回應，1月初已經將防疫計畫送至體育署，並持續追蹤公文進度，年後開工首日，聯盟也向體育署詢問，體育署回報計畫與公文已呈報到CDC。