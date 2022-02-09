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日職／栗山英樹監督結束視察 台日賽考慮選入業餘球員
台日棒球交流賽預計3月5、6日舉行，日本武士隊監督栗山英樹結束12球團春訓巡迴，接下來將盡速排出名單，以佐佐木朗希為首的年輕球員會是主要成員，考量到疫情影響春訓進度，也考慮找業餘好手支援。
栗山英樹昨天看完樂天、中日隊的春訓，對於12隊球員準備進度都有掌握，他說：「會盡快舉行教練會議，決定出成員名單。」
年輕球員還是日本隊這場賽事的組成方針，但也由於各隊都有球員因疫情關係無法正常訓練，栗山表示，可能傾向在投捕手方面尋找有一定程度的球員，野手仍以年輕球員為主，另外也考慮選入業餘球員。
年輕投手中，栗山英樹對於「令和怪物」佐佐木朗希有極高評價，看到他在春訓現階段球速已來到157公里，大讚是「Ace級」的投手，甚至表情也跟過去大谷翔平春訓時的樣態有些雷同。
不過栗山英樹強調，佐佐木朗希與大谷翔平之間「沒有什麼好比較的」，佐佐木朗希的身體、投球狀況都給人一種沈著的感受，兩人也都是很優秀的投手。
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