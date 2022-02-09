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日職／Big Boss看見夜訓努力 王柏融拚勁十足被肯定

聯合新聞網 / 綜合報導
火腿新監督新庄剛志透露讓每天進行夜間訓練的球員先發上陣。 截圖自火腿官方推特
火腿新監督新庄剛志透露讓每天進行夜間訓練的球員先發上陣。 截圖自火腿官方推特

火腿與阪神昨日進行自辦熱身賽，王柏融擔任先發第6棒，雖然2打數無安打，但在貢獻勝利打點，終場火腿以6比2擊敗阪神，賽後火腿新監督「Big Boss」新庄剛志透露，此役先發上陣的都是每天進行夜間訓練的球員，由此可見大王過去這段時間的努力以及破釜沉舟的決心都有被主帥看見。

這是火腿春訓第1場對外熱身賽，也是督新庄剛志首次帶隊出擊。王柏融過去都擔任指定打擊或守外野，今天則是擔任一壘守備。1局上2出局滿壘之下，面對20歲左投及川雅貴，選到四壞球擠回1分，幫助球隊先馳得點，最終也成為此役的勝利打點。之後的兩打席，在4、5局面對中繼投手浜地真澄分別擊出一壘滾地球與中外野飛球出局，其中5局上留下二、三壘殘壘，攻守交換後隨即退場，終場成績為3打席、2打數無安打、1四壞、1打點。

相較對手阪神排出一軍打線，火腿除了王柏融、野村佑希、杉谷拳士外，其他先發打者都是較少出現在一軍的生面孔，被問到是如何選擇先發打線，新庄剛志表示：「這場先發球員都是每天進行夜間訓練的選手，現在有了好的結果。」證明新庄剛志會給每位球員公平的機會，只要願意付出，就一定能被看見。

新庄剛志賽前曾提議用日式搖獎機來決定先發打序，超狂另類作法引發日媒熱議，不過顯然昨日還是決定不讓抽獎機決定球隊命運，他開玩笑說，「搖獎機有點故障，球怎麼搖都出不來，只能下次再拜託它了。」

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