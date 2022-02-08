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中職／「嘉義組」唯一新人野手 董子恩：保持一樣態度

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
董子恩。 富邦悍將臉書
董子恩。 富邦悍將臉書

富邦悍將隊年後春訓分流，分成「嘉義組」、「台東組」，「嘉義組」的唯二新人為董子恩、岳少華，起跑點站在離開季一軍較近的位置，但總教練丘昌榮也強調，不是在「台東組」就沒有開季一軍的機會，近20場的熱身賽後才會有比較明確的名單。

悍將隊年前的訓練都在新莊進行，年後分流兩地，技術、觀念還需較多養成的選手，安排在二軍總教練陳金鋒麾下，在台東體中進行訓練，其餘一軍資歷較多、開季可能在一軍能用到的選手，則於新莊、嘉義訓練。

去年選秀入隊的選手，扣掉江少慶，出現「嘉義組」名單的只有董子恩、岳少華。

丘昌榮表示，「教練團考量，有一些需要量化訓練多一點的，就從台東先開始。」但他強調，「我覺得都還未定數，不是說台東組開季就沒機會，2月底、3月初就會聚在一起打熱身賽，接近20場比賽，才會比較確定名單。」

出現在被視為準一軍名單的「嘉義組」，董子恩坦言有興奮，但也告訴自己，「不管分在哪裡，保持一樣的態度，就是要好好練習，春訓期間底子打好。」

董子恩期許，「把自己該做的事做好，也很希望可以趕快到一軍，甚至是在一軍穩定出賽，趁這段時間好好精進自己，未來才有機會。」教練團也叮嚀他，要把身體練得更精壯一點。

丘昌榮 富邦悍將 陳金鋒

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