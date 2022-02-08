日職／新庄剛志領軍首場對外戰 王柏融選到保送1打點
日本火腿隊總教練BIG BOSS新庄剛志上任後，今天首度率隊對外實戰與阪神虎隊交手，台灣野手王柏融滿壘選到保送、貢獻1分打點，火腿隊終場以6比2拿勝，王柏融單場3打席無安打。
日本職棒各隊於2月1日展開春訓，今年球季火腿隊總教練由BIG BOSS新庄剛志接任，他的風格鮮明，每次亮相穿著打扮也十分吸睛。
北海道日本火腿鬥士隊今天首場對外實戰與阪神虎隊交手，王柏融先發打第6棒守一壘，火腿隊1局上靠著杉谷拳士、野村佑希接連安打、四壞保送攻占滿壘，2人出局後王柏融選到四壞保送、擠回團隊第1分，火腿靠著今川優馬適時安打，一棒送回2分，取得3比0領先。
阪神1局下追回1分，3局靠著大山悠輔陽春砲追分，火腿5局靠著細川凌平二壘打多添1分，6局再靠著佐藤龍世陽春砲幫助球隊拉開領先差距，火腿隊9局石井一成二壘打，送回團隊第6分。
王柏融今天首打席選到四壞保送，4局打出一壘方向滾地球出局，5局敲出中外野方向飛球出局，總計3打席沒有安打、貢獻1分打點。
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