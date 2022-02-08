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中職／自認不適合獨處 張進德想到隔離生活婉拒台日賽
富邦悍將隊捕手張進德也獲台日交流賽徵詢，他忍痛婉拒，他坦言「很想去」，但疫情之下要考慮的事情太多，加上還需要隔離，「我不適合自己一個人，很怕關到自閉、關到撞牆壁。」
台日交流賽預計3月5、6日登場，中職聯盟近期陸續徵詢選手意願，悍將隊包括曾峻岳、江少慶、張進德、申皓瑋、范國宸等人在內，都因疫情考量而婉拒。
張進德表示，若無疫情影響，他絕對會想去，但目前提出的隔離3套方案，不確定最終會採哪套方案，都需要考慮進去，需要考量的事情太多，「怕準備好了，回來還要停兩個禮拜，7天沒練球就差很多。」
他還提到自己個性不適合獨處，也沒有追劇、打電動等嗜好，不知道怎麼度過隔離時間，很怕會被關到自閉。
申皓瑋也表態，「很難得的機會，當下聽到是滿想去打的，很想和日本隊比賽，但回來的隔離，怕春訓的準備不夠，就沒辦法去打。」
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