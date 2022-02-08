中職／王維中常揪吃飯 江少慶太常拒絕說「歹勢」

全中職身價最高的兩個男人，江少慶與王維中的對戰去年沒有機會上演，挪到今年等待首集出現，兩人私交不錯，相處模式也很特別，江少慶笑說王維中常跟自己聯絡，想約吃飯，「但是我自己時間比較忙一點，所以很常拒絕他，也是很歹勢。」

江少慶去年季中選秀以狀元之姿加入富邦悍將隊，月薪超過113.3萬，將王維中擠落第二，也因此去年王維中常對媒體開玩笑說，該輪到江少慶請吃飯了，他也曾表態期待兩人之間的同場對決。

王見王的戲碼去年無緣上演，至今仍在等待首集出現，江少慶對此表示，「是他期待，所以，大家敬請期待，有機會當然是好。」

兩人在旅美路上是前後輩，過去王維中會在春訓結尾、分發前夕，聚集旅美選手們一起吃飯，也因此彼此都有交情，回到台灣打球後也都保持聯絡。

江少慶說：「他滿常跟我聯絡，喜歡出去吃個飯，但是我自己時間比較忙一點，所以很常拒絕他，也是很歹勢。」他說王維中是很有料的前輩，「其實有時和他聊天，會莫名奇妙得到一些資訊」。