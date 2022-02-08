中職／坦言「會怕」 江少慶因疫情婉拒出戰台日交流賽

台日交流賽組隊恐遇難題，疫情、隔離帶來的不確定因素，影響選手出賽意願，富邦悍將隊包括曾峻岳、江少慶、張進德、申皓瑋、范國宸等人在內，都因疫情決定婉拒。

江少慶表示，如果沒有疫情，這是球員可以展現的舞台，當然會想去，但目前因為新一波疫情擴散，「本身是比較怕疫情，當年回來台灣打球，也去因為疫情考量，所以會比較敏感一點。」

他在2020年效力底特律老虎隊時，就曾體會病毒在身邊的不安定感，「當時國外已經有疫情，但新聞還沒爆很大、宣導也沒麼多，可能因為當時要選總統吧！整個美國都滿嚴重的，自己也是很擔心，幾乎都待在家裡，出入場所只有球場，回家也是勤洗手。」

當時老虎陣中也有球員染疫，江少慶透露，「他們回來後也講了很多不舒服的狀況，也希望自己不要靠病毒太近。」

曾峻岳去年奪下新人王，對於第二年有期待也有擔憂，他自認今年遇到的問題一定會比去年更多，要必須學習去克服，對於台日交流賽的邀約，也同樣因隔離期間的調整進度恐受影響，而決定婉拒。

曾峻岳表示，如果沒有疫情，自己一定是想去，若有好表現，也有機會被日職球隊看到，「自己是滿想去，但去回來，我一定跟不上，投手比較麻煩。」