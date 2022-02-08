中職／江少慶打頭陣？丘總肯定他的能力但不預設立場

富邦悍將隊已經連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年有了江少慶在陣，備受期待是否由本土球員奪回榮銜，總教練丘昌榮肯定江少慶的能力絕對是眾所矚目，但不在此時預設立場，加上首周只有1場比賽，還要看看怎樣安排會是最恰當。

悍將本季已準備5名洋投，本土先發人選也人數眾多，丘昌榮表示，這些選手在春訓都會先以先發調整，即便後續定位牛棚再調整也比較容易。

至於先發輪值，目前還沒有答案。若江少慶的調整進度正常，是不是傾向由他打頭陣？丘昌榮說回應：「還沒到那邊，再給我一些時間，他也才剛開始短牛棚而已。」

丘總表示，先不預設立場，「少慶能力一定是眾所矚目，有一定水準，我也不想一開始就給他太大壓力，看他自己調整狀況，第一周只有一場，看看怎樣安排會是最恰當的。」

悍將隊已連續4年由洋投負責首戰先發，2019到21年由索沙打頭陣，2018年則是羅力，前一位扛起首戰先發的本土投手為2017年的黃亦志。