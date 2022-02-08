快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

中職／江少慶打頭陣？丘總肯定他的能力但不預設立場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊已經連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年江少慶有機會為本土奪回榮耀。 聯合報系資料照
富邦悍將隊已經連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年江少慶有機會為本土奪回榮耀。 聯合報系資料照

富邦悍將隊已經連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年有了江少慶在陣，備受期待是否由本土球員奪回榮銜，總教練丘昌榮肯定江少慶的能力絕對是眾所矚目，但不在此時預設立場，加上首周只有1場比賽，還要看看怎樣安排會是最恰當。

悍將本季已準備5名洋投，本土先發人選也人數眾多，丘昌榮表示，這些選手在春訓都會先以先發調整，即便後續定位牛棚再調整也比較容易。

至於先發輪值，目前還沒有答案。若江少慶的調整進度正常，是不是傾向由他打頭陣？丘昌榮說回應：「還沒到那邊，再給我一些時間，他也才剛開始短牛棚而已。」

丘總表示，先不預設立場，「少慶能力一定是眾所矚目，有一定水準，我也不想一開始就給他太大壓力，看他自己調整狀況，第一周只有一場，看看怎樣安排會是最恰當的。」

悍將隊已連續4年由洋投負責首戰先發，2019到21年由索沙打頭陣，2018年則是羅力，前一位扛起首戰先發的本土投手為2017年的黃亦志。

丘昌榮 江少慶 牛棚

延伸閱讀

中職／感謝兄弟給離隊同意書 丘總評威迪茲球威剛猛

中職／悍將來喝丘總請的開工咖啡 一人一杯還署名

中職／丘總開訓寫下目標「冠軍」 喊話悍將球迷給機會

中職／連4季洋投扛悍將首戰 江少慶春訓拚最佳狀態聽候吩咐

相關新聞

中職／感謝兄弟給離隊同意書 丘總評威迪茲球威剛猛

富邦悍將隊宣布簽下洋投華德茲，改名「威迪茲」，總教練丘昌榮認為他的球威剛猛，先發、後援都可以勝任，也感謝前東家中信兄弟隊...

中職／江少慶打頭陣？丘總肯定他的能力但不預設立場

富邦悍將隊已經連續4年球季首戰由洋投扛下先發，今年有了江少慶在陣，備受期待是否由本土球員奪回榮銜，總教練丘昌榮肯定江少慶...

中職／「現在一壘有智勝」 劉基鴻扛好三壘練球也練心

林智勝來到味全龍隊後，牽動許多龍將的出賽空間，第一屆的「狀元龍」劉基鴻去年在三壘碰到挫折後移往一壘，今年恐怕就難有這樣的...

日職／火腿用日式搖獎機決定棒次？ 王柏融確定擔任第六棒

日本火腿今與阪神虎進行練習賽，「Big Boss」新庄剛志提議用日式搖獎機來決定先發打序，超狂另類作法引發日媒熱議。 外界相當關注即將進行的練習賽，因為這將是新庄剛志在擔任監督後，首次帶領火腿出賽，

日職／栗山英樹大讚王牌 「令和怪物」將出戰台日對抗賽

台日對抗賽將在今年3月5、6日在東京巨蛋舉行，中華職棒聯隊由統一獅總教練林岳平領軍，對抗前火腿總教練栗山英樹率領的日本武士隊，根據日媒《Daily》報導，「令和怪物」佐佐木朗希預計將成為國手之一。

中職／華德茲簽了！悍將替他改名「威迪茲」

富邦悍將隊今天宣布正式簽下華德茲，改名「威迪茲」，為2022年球季補入第6號外援戰力人選，球團同時感謝也中信兄弟隊提供威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。